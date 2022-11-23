مباراة ألمانيا ضد اليابان الموعد والقنوات المجانية الناقلة

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الألماني مساء اليوم مع اليابان في بداية مونديال 2022.
وأقيمت المباراة في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الخامسة لكأس العالم 2022 بمشاركة 32 فريقًا.
ويتنافس منتخب ألمانيا مع نظيره اليابان في المجوعة الخامسة رفقة منتخبات إسبانيا وكوستاريكا.
ألمانيا تسعى لتحقيق الفوز ونسيان ذكرى الخروج المبكر من النسخة الماضية، وتفادي أي مفاجآت قد تحدث أمام اليابان، من أجل المضي قدمًا نحو الدور الثاني.
موعد مباراة منتخب ألمانيا ضد اليابان في كأس العالم 2022
تبدأ مباراة منتخب ألمانيا ضد اليابان في كأس العالم 2022، مساء اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022.
توقيت مباراة منتخب ألمانيا ضد اليابان في كأس العالم 2022
صافرة بداية مباراة منتخب ألمانيا ضد اليابان في كأس العالم 2022، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الاردن و مكة المكرمة.
ملعب مباراة منتخب ألمانيا ضد اليابان في كأس العالم 2022
تلعب مباراة منتخب ألمانيا ضد اليابان في كأس العالم 2022، في ملعب“استاد خليفة الدولي”.
القنوات الناقلة لمباراة منتخب ألمانيا ضد اليابان في كأس العالم 2022
تنقل مباراة منتخب ألمانيا ضد اليابان في كأس العالم 2022 عبر قنوات:
Alkass EXTRA TWO HD
Alkass EXTRA One HD
beIN Sports HD 1 Max
Rai 1
DR 1
ITV
NRK 1
RTP 1
TRT 1 HD
RTE Two
CT Sport
beIN Sports FR HD 1
ARD Das Erste HD
SRF zwei HD
RSI LA 2 HD
beIN 4K HDR
beIN Sports Connect
UTV HD (N.Ireland)
TOD App – beIN SPORTS
اسم معلق مباراة منتخب ألمانيا ضد اليابان في كأس العالم 2022
يقوم بالتعليق على مباراة منتخب ألمانيا ضد اليابان في كأس العالم 2022، كلًا من“هيكل الصغير، خليل البلوشي، رؤوف خليف”.
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