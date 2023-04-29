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السبت، 29-04-2023 01:26 م

مدرب برشلونة يقلل من أهمية عودة ميسي

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الوكيل الإخباري - صرح المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، بأنه لا يعرف ما إذا كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيعود إلى صفوف "البلوغرانا" أم لا، موضحا أن تركيزه حاليا ينصب على حصد لقب الدوري.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إنه "من السابق لآوانه الحديث عن ذلك (عودة ميسي). نحن نركز على المباراة القادمة أمام ريال بيتيس والفوز بالدوري الإسباني، وتحقيق اللقب المهم جدا بالنسبة لنا وللنادي والجهاز الفني واللاعبين والذي سيمنحنا الكثير من الاستقرار".

وكانت تقارير أشارت مؤخرا إلى احتمال رحيل ليونيل ميسي عن باريس سان جيرمان وعودته إلى برشلونة.

ويستعد برشلونة لمواجهة ضيفه ريال بيتيس، مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

يتربع فريق برشلونة على عرش صدارة الدوري برصيد 76 نقطة، متقدما بفارق 11 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني وأقرب مطارديه.

بينما يشغل نادي ريال بيتيس المركز السادس على سلم الترتيب برصيد 49 نقطة.

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