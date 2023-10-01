الأحد 01-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يطلع على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة

توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني

ورشة في عجلون عن تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

الإفتاء تعلن عن مسابقة لتعيين مفتين جدد – تفاصيل

مصدر: نقل الكهرباء الأردنية للعراق خلال الفترة المقبلة ولا مقايضة مع واردات النفط

اعلان حكومي بشأن المطعوم الذي سيعطى لطلبة المدارس

وفاة عامل وافد غرقاً في قناة الملك عبدالله

الإحصاءات: إجراء تعداد سكاني في الأردن عام 2025 بتكلفة تصل لـ 24 مليون دينار

تعميم حكومي ملزم من لحظة صدوره

الأحد، 01-10-2023 03:20 م

مفاجأة.. رابطة الحكام بالدوري الإنجليزي تعتذر لفريق ليفربول.. وتفتح تحقيقا

10202319206552379301


الوكيل الإخباري -  أصدرت لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز، بيانا رسميا قدمت خلاله اعتذارا لفريق ليفربول، عقب مباراته أمام توتنهام (1-2) السبت، ضمن الجولة السابعة من منافسات "البريميرليغ".

وجاء اعتذار لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي، بسبب قرار الحكم إلغاء هدف للكولومبي لويس دياز مهاجم ليفربول في مرمى توتنهام، بعد تمريرة عرضية رائعة من زميله النجم المصري محمد صلاح، بداعي التسلل.

اضافة اعلان

 

 

وقالت لجنة الحكام في بيانها الذي صدر فجر الأحد: "نعترف بأنه قد حدث خطأ بشري خلال مباراة ليفربول وتوتنهام بالشوط الأول".

 

 

وتابعت اللجنة في بيانها: "هدف دياز تم إلغائه بداعي التسلل لكنه كان قرار خاطئ واضح، وكان يستحق احتساب الهدف مع تدخل الـ"VAR".

وأتمت اللجنة بيانها بشأن هذه الواقعة: "سنقوم بإجراء تقييم كامل على الأمور التي أدت لهذا الخطأ".

وخسر ليفربول أمام مضيفه توتنهام هوتسبير (1-2)، في القوت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما مساء السبت، علما أن "الريدز" أكمل المواجهة بـ9 لاعبين.

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202311491372829825

جماهير الكويت الكويتي تنشر تحذيراً نارياً قبل مواجهة الوحدات - صورة

1020231104622177312666

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

102023194731728627103 (1)

الزمالك يتأهل إلى دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية

102023194222878721678

ميلان يحسم موقعة لاتسيو بثنائية

102023193750904685451

مارتينو: لن نخاطر بشأن ميسي

102023193850421574987

ليفركوزن يتربع على قمة البوندسليغا

أخبار متعلقة
920232592018964736740

ليفربول يهزم وستهام بثلاثية ويواصل ملاحقة مانشستر سيتي

9202321103430906938751

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

9202320133947247314573

باستخدام الذكاء الصناعي.. محمد صلاح يظهر في شوارع مصر (فيديو)

92023209656862069195

مان سيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بقلب الطاولة على النجم الأحمر

9202319132816677312607

ليس محمد صلاح.. الكشف عن أسرع لاعب في ليفربول

9202317111650756438651

بوكيتينو: البريميرليج فقد جزءا من هويته