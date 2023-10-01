مفاجأة.. رابطة الحكام بالدوري الإنجليزي تعتذر لفريق ليفربول.. وتفتح تحقيقا

الوكيل الإخباري - أصدرت لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز، بيانا رسميا قدمت خلاله اعتذارا لفريق ليفربول، عقب مباراته أمام توتنهام (1-2) السبت، ضمن الجولة السابعة من منافسات "البريميرليغ".
وجاء اعتذار لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي، بسبب قرار الحكم إلغاء هدف للكولومبي لويس دياز مهاجم ليفربول في مرمى توتنهام، بعد تمريرة عرضية رائعة من زميله النجم المصري محمد صلاح، بداعي التسلل.
🚨— EPL World (@EPLworld) September 30, 2023
عاجل:
رابطة الحكام في البريميرليغ تؤكد أن هدف لويس دياز صحيح وتعتذر عن خطأ تقنية الفار. pic.twitter.com/zU9Wrhj0Ah
وقالت لجنة الحكام في بيانها الذي صدر فجر الأحد: "نعترف بأنه قد حدث خطأ بشري خلال مباراة ليفربول وتوتنهام بالشوط الأول".
عاجل. 🚨🚨— حسن الناقور Mr.Nagoor (@hasanalnaqour) September 30, 2023
بيان رسمي من لجنة الحكام الانجليزية
يؤكد ان هدف ليفربول عن طريق دياز كان صحيح وتم احتسابه تسلل !!!
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وتابعت اللجنة في بيانها: "هدف دياز تم إلغائه بداعي التسلل لكنه كان قرار خاطئ واضح، وكان يستحق احتساب الهدف مع تدخل الـ"VAR".
وأتمت اللجنة بيانها بشأن هذه الواقعة: "سنقوم بإجراء تقييم كامل على الأمور التي أدت لهذا الخطأ".
وخسر ليفربول أمام مضيفه توتنهام هوتسبير (1-2)، في القوت القاتل من عمر المباراة التي جمعتهما مساء السبت، علما أن "الريدز" أكمل المواجهة بـ9 لاعبين.
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