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الخميس، 08-12-2022 01:11 م

مفاوضات النصر ورونالدو.. غارسيا اجتمع باللاعب وحصل على موافقته المبدئية

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الوكيل الإخباري - فجر الإعلامي الرياضي "فلاح القحطاني" خلال تصريحات تلفزيونية مفاجأة بشأن آخر تطورات انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقدم النصر لرونالدو عرضًا لتوقيع عقد مع الفريق لمدة موسمين ونصف الموسم، بلغت قيمته 200 مليون يورو للموسم الواحد، أي 500 مليون يورو خلال فترة عقده، مع النصر السعودي، بما في ذلك الراتب وعقود الإعلانات".

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وقال القحطاني عبر برنامج "الحصاد الرياضي" إن الفرنسي رودي غارسيا مدرب النصر اجتمع برونالدو في قطر، وتحدث معه في أكثر من لقاء، وأثنى على بعض الأشياء بالسعودية من ناحية العيش فيها ومستوى الدوري السعودي واللاعبين.

وأضاف "غارسيا ذلل بعض الصعوبات التي كانت تمنع قدوم كريستيانو رونالدو إلى النصر، واستطاع أن يتحدث معه حول عرض النصر السعودي".

وشدد القحطاني خلال حديثه على أن مفاوضات النصر مع اللاعب البرتغالي ما زالت مستمرة، وحتى الآن رونالدو لم يعط كلمته النهائية، ولكن قام مدرب النصر بإيصال فكرة عن إيجابيات اللعب في بالسعودية.

وختم الإعلامي الرياضي حديثه قائلًا إن "غارسيا أخذ من رونالدو موافقة مبدئية على عرض النصر، وإنهم فقط ينتظرون نهاية كأس العالم، أو خروج البرتغال من البطولة".

وكانت صحيفة ماركا ذكرت سابقًا أن النصر السعودي أتم الاتفاق مع رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، وأنه سينضم للنصر بشكل رسمي اعتبارًا من الـ1 من يناير.

وأعلن مانشستر يونايتد أخيرًا فسخ تعاقده مع رونالدو بالاتفاق بين الطرفين، على خلفية المقابلة التلفزيونية التي أجراها النجم البرتغالي، وهاجم خلالها مسؤولي النادي ومدرب الفريق إيريك تين هاغ.

ويشارك كريستيانو رونالدو حاليًّا مع منتخب البرتغال في مونديال كأس العالم بقطر حيث نجح منتخب بلاده في الصعود إلى الدور ربع النهائي، عقب فوزه المثير على سويسرا بنتيجة (6/1) ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم.

 

 

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