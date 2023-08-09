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الأربعاء، 09-08-2023 12:33 م

من هو غازي الغرايري مدرب الفيصلي الجديد؟

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي ، صباح اليوم الاربعاء ، التوقيع مع المدير الفني التونسي غازي الغرايري لقيادة الجهاز الفني للزعيم لمدة موسم بعد استقالة المدرب المحلي جمال ابو عابد من تدريب النادي. 

ويأمل الزعيم الاردني من المدرسة التونسية تقديم افضل ما لديها في بداية الموسم الكروي وخاصة في مشاركتة الأولى في بطولة دوري أبطال اسيا  . 

-من هو غازي الغرايري ؟ 

يملك المدير الفني التونسي غازي الغرايري تجربة ثرية، عرف فيها التنافس على كافة المستويات من الفرق الصغيرة حتى أندية النخبة في دوريات عربية عدة.

الغرايري صاحب الخبرة الكبيرة عاش تجربة متنوعة في السنوات الأخيرة في الدوري التونسي مع الصفاقسي والبنزرتي والملعب التونسي، ثم انتقل إلى الدوري الإماراتي حيث درب عدة فرق على غرار عجمان ودبا الفجيرة والحمرية وفريق الإمارات، بينما كانت تجربته الأخيرة مع المريخ السوداني. 

وسبق لغازي الغرايري أن درب فريق عجمان في موسم (2009–2010) ثم نادي الإمارات (2010–2011)، ونادي الفجيرة (2013–2014)، وأخيرا نادي الشعب في عام 2016.

وعاد الغرايزي إلى تونس لاحقا فدرب نجم المتلوي ثم الصفاقسي والملعب التونسي. وفي الموسم الماضي تولى منصب المدير الرياضي في الصفاقسي.

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