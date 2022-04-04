من هي كارلي لويد التي تواجدت في قرعة كأس العالم ؟!

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاشهدت قرعة كأس العالم "قطر 2022" تواجد العديد من المقدمين، الضيوف والمساعدين لسحب القرعة، أمثال الفنانة المصرية شريهان والنجم الجزائري رابح ماجر، البرازيلي كافو والإيراني علي دائي، والقائمة طويلة من الأسماء المعروفة، ولكن تواجدت لاعبة وصفها المقدمون بأسطورة الكرة النسوية وتدعى كارلي لويد، فمن هي ؟!تعد كارلي لويد (40 عاما) أسطورة المنتخب الأمريكي للسيدات وتوجت بلقب أفضل لاعبة في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مرتين، كما أنها ثاني أكثر لاعبة مشاركة في المباريات الدولية بـ 312 مباراة.وحملت لويد لقبي كأس العالم خلال مسيرتها وذهبيتين أولمبيتين، علما أنها بالمركز الخامس على سلم ترتيب هدافي اللعبة ذكورا وإناثا على المستوى الدولي عبر التاريخ بـ 128 هدف .