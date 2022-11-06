من يعوض ميسي في تشكيلة سان جيرمان ضد لوريان؟

الوكيل الإخباري - يلتقي باريس سان جيرمان فريق لوريان، عصر اليوم الأحد، على ستاد "دو موستوار-إيف ألانما"، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.



ويغيب 4 لاعبين بسبب معاناتهم من إصابات مختلفة عن قائمة باريس لمباراة اليوم، وهم: ليونيل ميسي وكيلور نافاس وفابيان رويز وبرسنيل كيمبيمبي.



ويتصدر سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 35 نقطة، بينما يحل لوريان رابعا، برصيد 27 نقطة.



ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن التشكيلة المتوقعة لباريس في مباراة اليوم، كالآتي:



حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.



الدفاع: أشرف حكيمي - سيرجيو راموس - ماركينيوس - نونو مينديز.



الوسط: ماركو فيراتي - دانيلو - فيتينيا.



الهجوم: نيمار - كيليان مبابي - إيكيتيكي.





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