مهمة جديدة تخطف كريستيانو رونالدو بعيدا عن الملاعب

الوكيل الإخباري - ستكون هناك مهمة جديدة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بموجب العقد الذي وقعه مع نادي النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، خاصة بسباق "فورمولا 1".



أوضحت العديد من التقارير، أن رونالدو يحصل مع النصر على 200 مليون يورو سنويا وهو العقد الأكبر في مسيرته الكروية مع العالمي، ليكون اللاعب الأعلى أجرا في العالم حاليا.

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ورغم نفي النادي السعودي أن العقد ليس كرويا فقط، أو أن يكون لرونالدو دخل بالترويج لملف استضافة السعودية لكأس العالم 2030م.



إلا أنه سيلعب دورا خاصا في سباق "فورمولا 1"، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية فإنه من المتوقع أن يحضر رونالدو سباق الجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، والمقرر إقامته في 19 من مارس الجاري.



وأوضحت الصحيفة أن حضور الدون لهذا الحدث يأتي بموجب بعض البنود في عقده الموقع مع النصر، كما حضر نزال الحقيقة، في موسم الدرعية، بين الملاكمين العالميين الأمريكي جيك بول والبريطاني تومي فيوري.

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