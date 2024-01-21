مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 21-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهات بطولة كأس أفريقيا 2023، التي يتنافس على لقبها 24 منتخبا، إذ يلتقي المغرب مع جمهورية الكونغو، وجنوب أفريقيا وناميبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.



كما تشهد مباريات كأس أمم آسيا مواجهتان، عندما يلتقي منتخب عمان مع تايلاند، والسعودية مع قيرغيزستان.



بينما يلتقي فريق ليفربول نظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، بالإضافة إلى مواجهات قوية في الدوري الإسباني عندما يلتقي ريال مدريد مع ألميريا وريال بيتيس ضد برشلونة وجيرونا ضد إشبيلية.



مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023





المغرب ضد جمهورية الكونغو- الساعة 5 عصرا -beIN Sports HD 1 Max



زامبيا ضد تنزانيا- الساعة 8 مساء- beIN Sports HD 3 Max

جنوب أفريقيا ضد ناميبيا – الساعة 11 مساء -beIN Sports HD 2 Max



مواعيد مباريات كأس آسيا



عمان ضد تايلاند- الساعة 5:30 مساء- SSC1 HD



قيرغيزستان ضد السعودية – الساعة 8:30 مساء-SSC1 HD



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



شيفلد يونايتد ضد وست هام يونايتد– الساعة 5 عصرا - beIN Sports HD 2





بورنموث ضد ليفربول– الساعة 7:30 مساء -beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري الاسباني



أوساسونا ضد خيتافي – الساعة 4 عصرا - beIN Sports HD 3



ريال مدريد ضد ألميريا – الساعة 6:15 مساء -beIN Sports HD 1



ريال بيتيس ضد برشلونة – الساعة 8:30 مساء -beIN Sports HD 1



جيرونا ضد إشبيلية – الساعة 11 مساء -beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي





ليتشي ضد يوفنتوس- الساعة 10:45 مساء -beIN Sports Fr 5 HD max





مواعيد مباريات الدوري الألماني



بايرن ميونخ ضد فيرد بريمن – الساعة 5:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي



طرابزون سبور ضد جالاتا سراي – الساعة 7 مساء



مواعيد مباريات كأس فرنسا



رين ضد مارسيليا – الساعة 11 مساء

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