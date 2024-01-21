الأحد 21-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يعزي 3 عشائر أردنية

اشتباكات ضارية وسط غزة

بوادر انفراج في وصول الحاويات لميناء العقبة

تخريج المشاركين بدورة مركبات الهايبرد في الطفيلة

بحث إنشاء معهد تدريب للمهن الخضراء في إربد

ورشة عمل عن المسار السياحي البيئي في كفرنجة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الكرك: مختصون يدعون إلى بناء القدرات الوطنية في الأمن السيبراني

الأراضي والمساحة تصدر 153 رخصة إلكترونياً

الشريدة: القطاع العام لن يعالج مشكلة البطالة في الأردن

الأحد، 21-01-2024 03:48 م

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

1202421102334271502238


الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأحد 21-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهات بطولة كأس أفريقيا 2023، التي يتنافس على لقبها 24 منتخبا، إذ يلتقي المغرب مع جمهورية الكونغو، وجنوب أفريقيا وناميبيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

كما تشهد مباريات كأس أمم آسيا مواجهتان، عندما يلتقي منتخب عمان مع تايلاند، والسعودية مع قيرغيزستان.
 
بينما يلتقي فريق ليفربول نظيره بورنموث، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، بالإضافة إلى مواجهات قوية في الدوري الإسباني عندما يلتقي ريال مدريد مع ألميريا وريال بيتيس ضد برشلونة وجيرونا ضد إشبيلية.
 
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023
 

المغرب ضد جمهورية الكونغو- الساعة 5 عصرا -beIN Sports HD 1 Max
 
زامبيا ضد تنزانيا- الساعة 8 مساء- beIN Sports HD 3 Max
جنوب أفريقيا ضد ناميبيا – الساعة 11 مساء -beIN Sports HD 2 Max

مواعيد مباريات كأس آسيا
 
عمان ضد تايلاند- الساعة 5:30 مساء-  SSC1 HD
 
قيرغيزستان ضد السعودية – الساعة 8:30 مساء-SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
 
شيفلد يونايتد ضد وست هام يونايتد– الساعة 5 عصرا - beIN Sports HD 2


بورنموث ضد ليفربول– الساعة 7:30 مساء -beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الاسباني
 
أوساسونا ضد خيتافي – الساعة 4 عصرا - beIN Sports HD 3
 
ريال مدريد ضد ألميريا  – الساعة 6:15 مساء -beIN Sports HD 1
 
ريال بيتيس ضد برشلونة – الساعة 8:30 مساء -beIN Sports HD 1
 
جيرونا ضد إشبيلية  – الساعة 11 مساء -beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
 

ليتشي ضد يوفنتوس- الساعة 10:45 مساء -beIN Sports Fr 5 HD max
 

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 
بايرن ميونخ ضد فيرد بريمن – الساعة 5:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
طرابزون سبور ضد جالاتا سراي – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا
 
رين ضد مارسيليا – الساعة 11 مساء

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202421111044166541353

ريال مدريد يواجه ألميريا اليوم بحثاً عن استعادة صدارة الدوري الإسباني

120242111554361100555

مدرب كوريا الجنوبية بعد التعادل: لاعبو الأردن كانوا الأفضل

120242111151302010118

برشلونة في رحلة محفوفة بالمخاطر أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني اليوم

1202421104748810344627

بايرن ميونخ يستعد لخطف نجمين من ريال مدريد

120242110159466203277

المغرب لمواصلة عروضه القوية أمام الكونغو.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

1202421102416803938748

السعودية في رحلة أمام قرغيزستان.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

أخبار متعلقة
120242010137463766342

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

1202417112756805550847 (1)

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

120241493038756261719

دي بروين يمنح مان سيتي فوزا دراماتيكيا على نيوكاسل

120241491510350111119

تشيلسي يسقط فولهام ويحقق فوزه الثالث تواليا

1202413153933685199687

دورتموند يضم الهولندي ماتسن من تشيلسي

1202413145512118818711

جالاجر يقود تشيلسي رغم تكهنات الرحيل