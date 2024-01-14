دي بروين يمنح مان سيتي فوزا دراماتيكيا على نيوكاسل

الوكيل الإخباري - قاد النجم البلجيكي كيفين دي بروين فريقه مانشستر سيتي لاقتناص فوز "قاتل" على حساب مضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين السبت في إطار الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقدم برناردو سيلفا لمانشستر سيتي في الدقيقة 26 قبل أن يدرك أليكسندر إيساك هدف التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 35.



وبعد دقيقتين فقط تمكن أنتوني جوردون من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض (37) فانتهى الشوط الأول على وقع تقدم نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.



وانقلبت الأمور تماما في الشوط الثاني بعدما دفع مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا بنجمه العائد من الإصابة دي بروين في الدقيقة 69 بدلا من برناردو سيلفا.



ولم يحتج دي بروين سوى لست دقائق ليحرز هدف التعادل لمان سيتي (74)، قبل أن يصنع هدف الفوز الذي سجله زميله أوسكار بوب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



وقفز مان سيتي للمركز الثاني بوصوله للنقطة 43، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المرتبة العاشرة.

اضافة اعلان

ملاعب