مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 18-1-2023 عدد من المباريات الهامة، على رأسها مباراة ميلان ضد انتر ميلان على كأس السوبر الإيطالي وكريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 3 مباريات قوية بالدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس× مانشستر يونايتد- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة
ميلان× إنتر ميلان- الساعة 10 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
حرس الحدود× الداخلية - الساعة 3:45 عصرًا على قناة on time sports
طلائع الجيش× الإسماعيلي - الساعة 6 مساء على قناة on time sports
إنبي× فيوتشر - الساعة 8 مساء على قناة on time sports
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
ليدز يونايتد× كارديف سيتي - الساعة 10:45 مساء
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
سبورتينج خيخون× فالنسيا - الساعة 9 مساء
أتلتيك بيلباو× إسبانيول - الساعة 10 مساء
ليفانتي× أتليتكو مدريد- الساعة 11 مساء
ريال بيتيس× أوساسونا- الساعة 11 مساء
مواعيد مباريات الدورى التونسي
النادي الصفاقسي X الترجي – الساعة 4 عصرا
الإفريقي X نجم المتلوي – الساعة 4 عصرا
اتحاد تطاوين X النجم الساحلي – الساعة 4 عصرا
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