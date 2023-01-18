الأربعاء 18-01-2023
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الأربعاء، 18-01-2023 01:41 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 18-1-2023 عدد من المباريات الهامة، على رأسها مباراة ميلان ضد انتر ميلان على كأس السوبر الإيطالي وكريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 3 مباريات قوية بالدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
كريستال بالاس× مانشستر يونايتد- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة
 
ميلان× إنتر ميلان- الساعة 10 مساء على قناة  AD SPORTS Premium 1

 
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 
حرس الحدود× الداخلية - الساعة 3:45 عصرًا على قناة on time sports

طلائع الجيش× الإسماعيلي - الساعة 6 مساء على قناة on time sports

إنبي× فيوتشر - الساعة 8 مساء على قناة on time sports

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
 
ليدز يونايتد× كارديف سيتي - الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
 
سبورتينج خيخون× فالنسيا - الساعة 9 مساء

أتلتيك بيلباو× إسبانيول - الساعة 10 مساء

ليفانتي× أتليتكو مدريد- الساعة 11 مساء

 ريال بيتيس× أوساسونا- الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات الدورى التونسي
 
النادي الصفاقسي X الترجي – الساعة 4 عصرا

الإفريقي X نجم المتلوي  – الساعة 4 عصرا

اتحاد تطاوين X النجم الساحلي  – الساعة 4 عصرا   

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