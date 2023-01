مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 18-1-2023 عدد من المباريات الهامة، على رأسها مباراة ميلان ضد انتر ميلان على كأس السوبر الإيطالي وكريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى 3 مباريات قوية بالدوري المصري.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



كريستال بالاس× مانشستر يونايتد- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة



ميلان× إنتر ميلان- الساعة 10 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1





مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



حرس الحدود× الداخلية - الساعة 3:45 عصرًا على قناة on time sports



طلائع الجيش× الإسماعيلي - الساعة 6 مساء على قناة on time sports



إنبي× فيوتشر - الساعة 8 مساء على قناة on time sports



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي



ليدز يونايتد× كارديف سيتي - الساعة 10:45 مساء



مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا



سبورتينج خيخون× فالنسيا - الساعة 9 مساء



أتلتيك بيلباو× إسبانيول - الساعة 10 مساء



ليفانتي× أتليتكو مدريد- الساعة 11 مساء



ريال بيتيس× أوساسونا- الساعة 11 مساء



مواعيد مباريات الدورى التونسي



النادي الصفاقسي X الترجي – الساعة 4 عصرا



الإفريقي X نجم المتلوي – الساعة 4 عصرا



اتحاد تطاوين X النجم الساحلي – الساعة 4 عصرا

