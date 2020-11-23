الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يطمئن الأردنيين و يكشف تطورات استقبال مطعوم كورونا

هؤلاء من يستطيعون تأجيل اقساط القروض بالاردن

توقع برفع أسعار السولار والكاز

تحقيقات الامن العام تكشف مفاجأة غير متوقعة في حادثة سلب بالزرقاء

الصحة تكشف عدد مرضى كورونا في مستشفى الجاردنز

الشاب عبد الرحمن ينال إعجاب الأردنيين لجمال صوته - فيديو

التربية توضح حول عودة الطلبة الى المدارس في الفصل الثاني

شاهد بالفيديو .. نجاة شخص من موت محقق بآخر لحظة في الزرقاء

قائد الدرك : إجراءات أمنية من أجل الأردنيين

بنك الدم للوكيل : مرضى بأمس الحاجة للدم وأتمنى التبرع من أجلهم- تسجيل صوتي

الإثنين، 23-11-2020 03:22 م

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

102020210549134235324


الوكيل الإخباري _ تستأنف اليوم الإثنين 23-11-2020، منافسات الدوريات الأوروبية، بعدد من المواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني، والدوري السعودي، ويعد أبرز مباريات اليوم، وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون بالبريميرليج وريال بيتيس ضد أتلتيك بلباو في الليجا.
اضافة اعلان

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم والقنوات الناقلة
07:30 مساء، بيرنلي × كريستال بالاس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1       
10:00 مساء، وولفرهامبتون × ساوثهامتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
10:00 مساء، أتلتيك بيلباو × ريال بيتيس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3    

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة
02:15 ظهرا، الرائد × أبها، تذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD           
04:30 ظهرا، ضمك × العين  ، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD        
02:15 ظهرا، القادسية × الباطن، تذاع عبر قناة KSA Sports 4 HD   
 04:45 مساء، ، الفيصلي × الاتحاد، تذاع عبر قناةKSA Sports 3 HD
05:15 مساء، الأهلي × الشباب، تذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD
07:15 مساء، الهلال × النصر، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD      


المصدر : ملاعب

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202023102236936372080

حازم إمام يعود لتدريبات الزمالك

201908260844304430

كلوب: سنُواصل القتال حتى لو كان لدينا 11 لاعباً فقط

c8_0

إيسكو يكذب زيدان.. ويفجر قنبلة في ريال مدريد!

182d7638-2ffe-4c88-b675-e69ca5c8e606_16x9_1200x676

النصر يتلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهة الهلال

112020994557314609899

تحديد مدة الغياب الأولية لإبراهيموفيتش

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
112020891946511424803

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة