مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _
تستأنف اليوم الإثنين 23-11-2020، منافسات الدوريات الأوروبية، بعدد من المواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني، والدوري السعودي، ويعد أبرز مباريات اليوم، وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون بالبريميرليج وريال بيتيس ضد أتلتيك بلباو في الليجا.اضافة اعلان
مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم والقنوات الناقلة
07:30 مساء، بيرنلي × كريستال بالاس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
10:00 مساء، وولفرهامبتون × ساوثهامتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
10:00 مساء، أتلتيك بيلباو × ريال بيتيس، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة
02:15 ظهرا، الرائد × أبها، تذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD
04:30 ظهرا، ضمك × العين ، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD
02:15 ظهرا، القادسية × الباطن، تذاع عبر قناة KSA Sports 4 HD
04:45 مساء، ، الفيصلي × الاتحاد، تذاع عبر قناةKSA Sports 3 HD
05:15 مساء، الأهلي × الشباب، تذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD
07:15 مساء، الهلال × النصر، تذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD
المصدر : ملاعب