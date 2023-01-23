مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 23 - 1 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة فولهام ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة انتر ميلان ضد إمبولي في الدوري الإيطالي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فولهام X توتنهام هوتسبير – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فالنسيا X ألميريا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
بولونيا X كريمونيزي – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
انتر ميلان X إمبولي – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري التركي
قونيا سبور X أنقرة جوجو – الساعة 8 مساء
عمراني سبور X فنربخشة – الساعة 8 مساء
مواعيد مباريات كأس فرنسا
بايس دي كاسل X باريس سان جيرمان – الساعة 10:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
فاركو X إنبي – الساعة 3:45 ظهرا على قناة ON Time Sports
أسوان X الإسماعيلي – الساعة 3:45 ظهرا على قناة 2 ON Time Sports
الاتحاد السكندري X حرس الحدود – الساعة 8 مساء على قناة ON Time Sports
سيراميكا X طلائع الجيش – الساعة 8 مساء على قناة 2 ON Time Sports
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