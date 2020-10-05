الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية ينعى طالبة توفيت بحادث سير

إحباط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن عبر سوريا

توضيح من صندوق المعونة بشأن عمال المياومة

الكشف عن قيمة متطلبات الاستعداد لفصل الشتاء للاجئين في الأردن

دعوة لالتزام محلات الألبسة بالشروط الصحية

الغذاء والدواء للوكيل : بدء توريد مطعوم الأنفلونزا

رسالة أمنية للأردنيين

الجمارك تحدد المبلغ الواجب التصريح عنه عند دخول الأردن

ارتفاع عدد وفيات كورونا في الأردن

رسالة من النعيمي إلى المعلمين - فيديو




الإثنين، 05-10-2020 10:22 ص

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الاثنين 5 – 10 – 2020، مباريات محدودة نظرا لتوقف المنافسات المحلية، بسبب اقتراب انطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، المستحدثة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لرفع المنافسة الدولية بين منتخبات القارة الأوروبية.
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مواعيد مياريات الدوري الأردني للمحترفين: 
الأهلي ضد السلط ، الساعة الخامسة مساء، القناة الرياضية الأردنية
العقبة ضد الحسين، الساعة السابعة والنصف مساء، القناة الرياضية الأردنية

موعد مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر:
 
الزمالك × سموحة ، التاسعة مساء، تذاع على قناة ON Sport

موعد مباراة الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز:
 
الجونة × المصري البورسعيدي ، السادسة والنصف مساء، تذاع على قناة ON Sport
موعد مباراة الدوري اليونانى الممتاز:
باس لاميا 1964 × فولوس "عمرو وردة" ، السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات كأس Ooredoo القطرية:
 
الخريطيات × الأهلي القطرى ، السادسة إلا الربع عصرا            

أم صلال × العربي  ، الثامنة مساء

الريان × الغرافة ، الثامنة مساء

المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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