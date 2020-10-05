مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الاثنين 5 – 10 – 2020، مباريات محدودة نظرا لتوقف المنافسات المحلية، بسبب اقتراب انطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، المستحدثة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لرفع المنافسة الدولية بين منتخبات القارة الأوروبية.اضافة اعلان
مواعيد مياريات الدوري الأردني للمحترفين:
الأهلي ضد السلط ، الساعة الخامسة مساء، القناة الرياضية الأردنية
العقبة ضد الحسين، الساعة السابعة والنصف مساء، القناة الرياضية الأردنية
موعد مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر:
الزمالك × سموحة ، التاسعة مساء، تذاع على قناة ON Sport
موعد مباراة الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز:
الجونة × المصري البورسعيدي ، السادسة والنصف مساء، تذاع على قناة ON Sport
موعد مباراة الدوري اليونانى الممتاز:
باس لاميا 1964 × فولوس "عمرو وردة" ، السابعة والنصف مساء
مواعيد مباريات كأس Ooredoo القطرية:
الخريطيات × الأهلي القطرى ، السادسة إلا الربع عصرا
أم صلال × العربي ، الثامنة مساء
الريان × الغرافة ، الثامنة مساء
المصدر : ملاعب