مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 26-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة وست هام ضد برينتفورد في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة روما ضد تورينو في الدوري الإيطالي.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



وست هام X برينتفورد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

جيرونا X رايو فاليكانو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

روما X تورينو – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



فيورنتينا X لاتسيو – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الاتفاق X الهلال – الساعة 5 عصرا على قناة SSC



الاتحاد X الوحدة – الساعة 8 مساء على قناة SSC



مواعيد مباريات الدوري التركي

جالطة سراي X أنطاليا سبور – الساعة 8 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة X الإسماعيلي – الساعة 5 عصرا على قناة on time sport



زد اف سي X إنبي – الساعة 5 عصرا على قناة 2 on time sport



المقاولون العرب X المصري البورسعيدي – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

