مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 24 - 1 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة لاتسيو ضد ميلان في الدوري الإيطالي، فضلا عن مباراة الأهلي مع البنك الأهلي والزمالك مع المحلة فى الدوري المصري.



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



لاتسيو X ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني

شالكه 04 X لايبزيج – الساعة 8:30 مساء



هيرتا برلين X فولفسبورج – الساعة 10:30 مساء



هوفنهايم X شتوتجارت – الساعة 10:30 مساء



بايرن ميونخ X كولن – الساعة 10:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

فيوتشر X المصري البورسعيدي – الساعة 2:45 ظهرا على قناة ON Time Sports

غزل المحلة X الزمالك – الساعة 6 مساء على قناة ON Time Sports



الأهلي X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة 2 ON Time Sports



سموحة X بيراميدز – الساعة 8 مساء على قناة ON Time Sports



مواعيد مباريات الدوري المغربي



الدفاع الحسني الجديدى X الرجاء– الساعة 10:30 مساء



مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية



ساوثهامتون X نيوكاسل يونايتد– الساعة11 مساء

