الثلاثاء 24-01-2023
الوكيل الاخباري

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عبيدات يوجه رسالة لطلبة الجامعة الأردنية

هام لأصحاب المركبات الكهربائية في الاردن

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الضمان يتراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور الخاضع للاقتطاع

الملك لنتنياهو: ضرورة عدم المساس بالوضع القائم في الأقصى

اجتماع قريب للجنة شؤون العمل لبحث رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن

وفاة شاب إثر حروق بليغة أثناء تعبئة كاز مدفأة في إربد

ضبط 6 اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الشونة الجنوبية

هام لمراجعي صندوق المعونة الوطنية

الثلاثاء، 24-01-2023 03:34 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 24 - 1 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة لاتسيو ضد ميلان في الدوري الإيطالي، فضلا عن مباراة الأهلي مع البنك الأهلي والزمالك مع المحلة فى الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
لاتسيو X ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1       

مواعيد مباريات الدوري الألماني  
شالكه 04 X لايبزيج – الساعة 8:30 مساء        

هيرتا برلين X فولفسبورج – الساعة 10:30 مساء 

هوفنهايم X شتوتجارت – الساعة 10:30 مساء             

بايرن ميونخ X كولن – الساعة 10:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  
فيوتشر X المصري البورسعيدي – الساعة 2:45 ظهرا على قناة ON Time Sports                  
غزل المحلة X الزمالك – الساعة 6 مساء على قناة ON Time Sports            

الأهلي X البنك الأهلي – الساعة 8 مساء على قناة 2 ON Time Sports  

سموحة X بيراميدز – الساعة 8 مساء على قناة ON Time Sports

مواعيد مباريات الدوري المغربي
 
الدفاع الحسني الجديدى X   الرجاء– الساعة 10:30 مساء

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
 
ساوثهامتون  X   نيوكاسل يونايتد– الساعة11 مساء 

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