الثلاثاء 21-02-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 21-02-2023 03:13 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 21 - 2 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مواجهة الأهلي مع أسوان في الدوري المصري.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ليفربول X ريال مدريد – الساعة 11 مساء على قناة  beIN Sports 1 HD Premium

آينتراخت فرانكفورت X نابولي – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium 
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
أسوان  X الأهلي – الساعة 3:45 ظهرا على قناة 1 on time sport       

الإسماعيلي X غزل المحلة – الساعة 6 مساء على قناة 1 on time sport         

حرس الحدود  X فاركو – الساعة 8 مساء على قناة 1 on time sport     

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة
جامبيا  X تونس – الساعة 5 عصرا على قناة 2 on time sport              

بنين   X زامبيا – الساعة 8 مساء على قناة 2 on time sport

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