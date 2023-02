مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 21 - 2 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مواجهة الأهلي مع أسوان في الدوري المصري.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ليفربول X ريال مدريد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



آينتراخت فرانكفورت X نابولي – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

أسوان X الأهلي – الساعة 3:45 ظهرا على قناة 1 on time sport



الإسماعيلي X غزل المحلة – الساعة 6 مساء على قناة 1 on time sport



حرس الحدود X فاركو – الساعة 8 مساء على قناة 1 on time sport



مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة

جامبيا X تونس – الساعة 5 عصرا على قناة 2 on time sport



بنين X زامبيا – الساعة 8 مساء على قناة 2 on time sport

