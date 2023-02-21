مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 21 - 2 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مواجهة الأهلي مع أسوان في الدوري المصري.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ليفربول X ريال مدريد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
آينتراخت فرانكفورت X نابولي – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
أسوان X الأهلي – الساعة 3:45 ظهرا على قناة 1 on time sport
الإسماعيلي X غزل المحلة – الساعة 6 مساء على قناة 1 on time sport
حرس الحدود X فاركو – الساعة 8 مساء على قناة 1 on time sport
مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة
جامبيا X تونس – الساعة 5 عصرا على قناة 2 on time sport
بنين X زامبيا – الساعة 8 مساء على قناة 2 on time sport
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