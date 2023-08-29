مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 29-8-2023 عددا من المباريات أبرزها مباراة النصر والشباب والاهلي مع الطائي في الدوري السعودي، بينما تستكمل مواجهات الدور التمهيدي في دوري أبطال أوروبا، وتقام أيضا مواجهات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على رأسها مباراة توتنهام وفولهام.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا



جالاتا سراي (تركيا) × مولده (النرويج)- الساعة 10 مساء



باناثينايكوس (اليونان) × سبورتينج براجا (البرتغال)-الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الأخدود× التعاون- الساعة 6 مساء



ضمك× الفتح- الساعة 6 مساء



الأهلي× الطائي- الساعة 9 مساء على قناة SSC HD



الخليج× الحزم- الساعة 9 مساء على قناة SSC HD



النصر× الشباب- الساعة 9 مساء على قناة SSC1 SD



مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية



سوانزي سيتي× بورنموث- الساعة 9:30 مساء



فولهام× توتنهام- الساعة 9:45 مساء



ترانمير روفرز× ليستر سيتي- الساعة 9:45 مساء



وولفرهامبتون× بلاكبول- الساعة 9:45 مساء



مواعيد مباريات الدوري التونسي



اتحاد بن قردان× النجم الساحلى- الساعة 6:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الكويتى



كاظمة× الكويت- الساعة 8 مساء

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