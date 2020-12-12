مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 12-12-2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم أبرزها ديربي مانشستر يونايتد مع جاره السيتي في الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، كما يخوض ريال مدريد مواجهة نارية في ديربي العاصمة الإسبانية مدريد ضد أتلتيكو في قمة منافسات الجولة الثالثة عشر من الليجا.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

وولفرهامبتون × أستون فيلا – الثانية والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 2

نيوكاسل يونايتد × وست بروميتش ألبيون – الخامسة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد × مانشستر سيتى – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2

إيفرتون × تشيلسي – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

فالنسيا × أتليتك بلباو – الثالثة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3

خيتافى × إشبيلية – الخامسة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

هويسكا × ديبورتيفو ألافيس – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3

ريال مدريد × أتلتيكو مدريد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

كروتونى × سبيزيا – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 4

تورينو × أودينيزى – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 4

لاتسيو × هيلاس فيرونا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

بوروسيا دورتموند × شتوتجارت – الرابعة والنصف عصرا – على قناة beIN Sports France 4 HD max

فرايبورج × أرمينيا بيليفيلد - الرابعة والنصف عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ × هيرتا برلين – الرابعة والنصف عصرا

ماينز × كولن – الرابعة والنصف عصرا

لايبزيج × فيردر بريمن – الرابعة والنصف عصرا

يونيون برلين × بايرن ميونخ – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports FR HD 1



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

مارسيليا × موناكو – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

لانس × مونبيلييه – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6



مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

أبها × التعاون – الثانية والنصف عصرا – على قناة KSA Sports 1 HD

الاتفاق × ضمك – الرابعة والنصف عصرا – على قناة KSA Sports 2 HD

الفتح × الباطن – الرابعة والنصف عصرا – على قناة KSA Sports 3 HD

النصر × الأهلى – السابعة إلا ربع مساء - على قناة KSA Sports 1 HD



مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

البنك الأهلى × وادى دجلة – الثانية والنصف عصرا – على قناة أون تايم سبورت

بيراميدز × الاتحاد السكندرى – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت

المقاولون العرب × الزمالك – السابعة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت







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المصدر : ملاعب



