السبت 14-01-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 14-01-2023 03:34 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 14 - 1 - 2023 عددا من المباريات المهمة، على رأسها مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي وبرايتون مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن طرابزون سبور ضد إسطنبول باشاك شهير في الدوري التركي.
 
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

برايتون X ليفربول – الساعة 6 مساء على قناة على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

إيفرتون X ساوثهامتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium  

نوتينجهام فورست  X ليستر سيتي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium 

وولفرهامبتون X وست هام يونايتد – الساعة 6 مساء           

برينتفورد X بورنموث – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

                  

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   
 

بلد الوليد X رايو فاليكانو – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1  

جيرونا X إشبيلية – الساعة 6:15 مساء على قناة  beIN Sports HD 1

أوساسونا X   ريال مايوركا – الساعة 8:30 مساء على قناة  beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد X أتلتيك بيلباو – الساعة 11 مساء على قناة  beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة   
كريمونيزي X مونزا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1          

ليتشي X ميلان – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                   

انتر ميلان X هيلاس فيرونا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                


 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس X أوكسير – الساعة 7 مساء                 

مارسيليا X لوريان – الساعة 9 مساء             

ليون X ستراسبورج – الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الباطن X الاتحاد – الساعة 3:30 عصرا على قناة ssc        

الرائد  X الفيحاء – الساعة 6 مساء على قناة ssc                

الشباب X النصر – الساعة 8:30 مساء على قناة ssc

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ملاعب 

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