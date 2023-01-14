مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 14 - 1 - 2023 عددا من المباريات المهمة، على رأسها مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي وبرايتون مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن طرابزون سبور ضد إسطنبول باشاك شهير في الدوري التركي.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد X مانشستر سيتي – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



برايتون X ليفربول – الساعة 6 مساء على قناة على قناة beIN Sports 1 HD Premium



إيفرتون X ساوثهامتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



نوتينجهام فورست X ليستر سيتي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



وولفرهامبتون X وست هام يونايتد – الساعة 6 مساء



برينتفورد X بورنموث – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium







مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





بلد الوليد X رايو فاليكانو – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1



جيرونا X إشبيلية – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1



أوساسونا X ريال مايوركا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



ريال سوسييداد X أتلتيك بيلباو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كريمونيزي X مونزا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1



ليتشي X ميلان – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



انتر ميلان X هيلاس فيرونا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1









مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس X أوكسير – الساعة 7 مساء



مارسيليا X لوريان – الساعة 9 مساء



ليون X ستراسبورج – الساعة 11 مساء



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الباطن X الاتحاد – الساعة 3:30 عصرا على قناة ssc



الرائد X الفيحاء – الساعة 6 مساء على قناة ssc



الشباب X النصر – الساعة 8:30 مساء على قناة ssc

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