وزير الأوقاف: الملك تبرع بكمية من الذهب لترميم قبة الصخرة وأعمدة ذهبية وألواح

وقال الخلايلة، إنّ وزارة الأوقاف بتوجيهات ملكية أوجدت صندوق نهاية الخدمة للموظفين العاملين في القدس والمسجد الأقصى.
وأضاف أن وزارة الأوقاف تنفذ الوصاية الهاشمية في إدارة المسجد الأقصى.
وأشار إلى وجود 800 موظف في دائرة الأوقاف الإسلامية (المسجد الأقصى والقدس الشريف)، حيث إنّ الموظفين يتقاضون رواتبهم من وزارة الأوقاف.
وبين وجود 120 مسجدا في القدس الشريف يتبعون لوزارة الأوقاف، بالإضافة إلى المسجد الأقصى
ولفت الخلايلة إلى وجود برنامج متكامل في القدس من إفطارات رمضانية يوميا.
وأكّد الخلايلة متابعة الوزارة على مدار الساعة لما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات ودخول للمتطرفين والعمل على تعزيز صمود الناس في المسجد الأقصى.
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