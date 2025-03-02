 
الأحد 2025-03-02 11:01 م
 

وزير الأوقاف: الملك تبرع بكمية من الذهب لترميم قبة الصخرة وأعمدة ذهبية وألواح

قبة الصخرة
قبة الصخرة
الأحد، 02-03-2025 09:42 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، عن تبرع جلالة الملك عبدالله الثاني "بكمية من الذهب" لترميم قبة الصخرة المشرفة والأعمدة الذهبية والألواح.

وقال الخلايلة، إنّ وزارة الأوقاف بتوجيهات ملكية أوجدت صندوق نهاية الخدمة للموظفين العاملين في القدس والمسجد الأقصى.

وأضاف أن وزارة الأوقاف تنفذ الوصاية الهاشمية في إدارة المسجد الأقصى.

وأشار إلى وجود 800 موظف في دائرة الأوقاف الإسلامية (المسجد الأقصى والقدس الشريف)، حيث إنّ الموظفين يتقاضون رواتبهم من وزارة الأوقاف.

وبين وجود 120 مسجدا في القدس الشريف يتبعون لوزارة الأوقاف، بالإضافة إلى المسجد الأقصى

ولفت الخلايلة إلى وجود برنامج متكامل في القدس من إفطارات رمضانية يوميا.

وأكّد الخلايلة متابعة الوزارة على مدار الساعة لما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات ودخول للمتطرفين والعمل على تعزيز صمود الناس في المسجد الأقصى.

اضافة اعلان

 

المملكة

 
gnews

أحدث الأخبار

علم الاردن

أخبار محلية بيان صادر عن الحكومة الأردنية

صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطين 75 ألف مصل يؤدون صلاة العشاء والتراويح في الأقصى

البريد الأردني

أخبار محلية البريد الأردني يفعل نوافذ بريدية جديدة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

رئيس الأركان الجديد

فلسطين رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد سيزيح عددا من قادة الجيش

قبة الصخرة

أخبار محلية وزير الأوقاف: الملك تبرع بكمية من الذهب لترميم قبة الصخرة وأعمدة ذهبية وألواح

مستوطنون يهاجمون منزلاً في خربة سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل

فلسطين مستوطنون يهاجمون منزلا جنوبي الخليل



 




الأكثر مشاهدة