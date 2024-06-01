السبت 01-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 01-06-2024 03:17 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 1 - 6 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، فضلا عن مواجهة إنبي ضد النجوم في كأس مصر.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
 

بوروسيا دورتموند X ريال مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
 

فاركو X الواسطى – الساعة 5 مساء على قناة 1 on time sport

إنبي X النجوم  - الساعة 8 مساء على قناة 1 on time sport 

مودرن فيوتشر X بترول أسيوط - الساعة 8 مساء على قناة 2 on time sport 

مواعيد مباريات الدوري المغربي
 
أولمبيك آسفي X الاتحاد التوركي - الساعة 9 مساء 

نهضة الزمامرة X اتحاد طنجة - الساعة 9 مساء   

الفتح الرياضي X مولودية وجدة - الساعة 9 مساء  

حسنية أغادير X يوسفية برشيد - الساعة 9 مساء   

شباب المحمدية X  المغرب الفاسي - الساعة 9 مساء  

شباب السوالم X نهضة بركان - الساعة 9 مساء  

مواعيد مباريات الدوري التونسي
 
نجم المتلوي X قوافل قفصة – الساعة 5:30 مساء

مستقبل المرسى X النادي البنزرتي – الساعة 5:30 مساء

اتحاد تطاوين X مستقبل سليمان – الساعة 5:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
 
خورفكان X اتحاد كلباء – الساعة 5:20 مساء  

بني ياس X عجمان – الساعة 5:20 مساء  

البطائح X الإمارات – الساعة 5:20 مساء   

الشارقة X الوحدة – الساعة 8 مساء.

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