يشهد اليوم الأحد 31-10-2021 إقامة العديد من المباريات في مختلف البطولات على مستوى العالم.



وتالياً مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:



الدوري المصري

3:00 مصر المقاصة ضد الجونة - قناة ON Time Sports 3

3:00 سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي - قناة 1 ON Time Sports

5:30 فاركو ضد بيراميدز - قناة ON Time Sports 3

5:30 طلائع الجيش ضد الزمالك - قناة ON Time Sports 2

8:00 الأهلي ضد البنك الأهلي - قناة ON Time Sports 1



الدوري الإنجليزي

4:00 نوريتش سيتي ضد ليدز يونايتد - قناة beIN Sports 1 HD Premium

6:30 أستون فيلا ضد وست هام يونايتد - قناة beIN Sports 1 HD Premium



الدوري الإسباني

3:00 قادش ضد ريال مايوركا - قناة beIN Sports HD 1

5:15 أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس - قناة beIN Sports HD 1

7:30 خيتافي ضد إسبانيول - قناة beIN Sports HD 1

10:00 ريال سوسييداد ضد أتلتيك بيلباو - قناة beIN Sports HD 1



الدوري الإيطالي

1:30 انتر ميلان ضد أودينيزي - قناة beIN Sports FR HD 2

4:00 فيورنتينا ضد سبيزيا - قناة beIN Sports FR HD 2.

4:00 جنوى ضد فينيزيا - قناة Sport TV4 Potugal.

4:00 ساسولو ضد إمبولي - قناة beIN Sports Fr 6 HD max.

7:00 ساليرنيتانا ضد نابولي- قناةbeIN Sports FR HD 2

9:45 روما ضد ميلان - قناة Sport TV2 Potugal



الدوري الألماني

4:30 أوجسبورج ضد شتوتجارت - قناة beIN Sports Fr 7 HD max

6:30 بوروسيا مونشنغلادباخ ضد بوخوم - قناة Setanta Sports 2 Eurasia HD



الدوري الفرنسي

2:00 أنجيه ضد نيس - قناة beIN Sports HD 2.

4:00 مونبلييه ضد نانت - قناة beIN Sports HD 2.

4:00 تروا ضد رين - قناة beIN Sports HD 3.

4:00 ستراسبورج ضد لوريان - قناة beIN Sports 2 HD Premium.

4:00 بوردو ضد ستاد ريمس - قناة beIN Sports HD 6.

6:00 ستاد بريست ضد موناكو - قناة beIN Sports HD 2

9:45 كليرمون فوت ضد مارسيليا - قناة beIN Sports HD 2

