الوكيل الاخباري - يشهد اليوم الأحد 31-10-2021 إقامة العديد من المباريات في مختلف البطولات على مستوى العالم.
وتالياً مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري المصري
3:00 مصر المقاصة ضد الجونة - قناة ON Time Sports 3
3:00 سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي - قناة 1 ON Time Sports
5:30 فاركو ضد بيراميدز - قناة ON Time Sports 3
5:30 طلائع الجيش ضد الزمالك - قناة ON Time Sports 2
8:00 الأهلي ضد البنك الأهلي - قناة ON Time Sports 1
الدوري الإنجليزي
4:00 نوريتش سيتي ضد ليدز يونايتد - قناة beIN Sports 1 HD Premium
6:30 أستون فيلا ضد وست هام يونايتد - قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
3:00 قادش ضد ريال مايوركا - قناة beIN Sports HD 1
5:15 أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس - قناة beIN Sports HD 1
7:30 خيتافي ضد إسبانيول - قناة beIN Sports HD 1
10:00 ريال سوسييداد ضد أتلتيك بيلباو - قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
1:30 انتر ميلان ضد أودينيزي - قناة beIN Sports FR HD 2
4:00 فيورنتينا ضد سبيزيا - قناة beIN Sports FR HD 2.
4:00 جنوى ضد فينيزيا - قناة Sport TV4 Potugal.
4:00 ساسولو ضد إمبولي - قناة beIN Sports Fr 6 HD max.
7:00 ساليرنيتانا ضد نابولي- قناةbeIN Sports FR HD 2
9:45 روما ضد ميلان - قناة Sport TV2 Potugal
الدوري الألماني
4:30 أوجسبورج ضد شتوتجارت - قناة beIN Sports Fr 7 HD max
6:30 بوروسيا مونشنغلادباخ ضد بوخوم - قناة Setanta Sports 2 Eurasia HD
الدوري الفرنسي
2:00 أنجيه ضد نيس - قناة beIN Sports HD 2.
4:00 مونبلييه ضد نانت - قناة beIN Sports HD 2.
4:00 تروا ضد رين - قناة beIN Sports HD 3.
4:00 ستراسبورج ضد لوريان - قناة beIN Sports 2 HD Premium.
4:00 بوردو ضد ستاد ريمس - قناة beIN Sports HD 6.
6:00 ستاد بريست ضد موناكو - قناة beIN Sports HD 2
9:45 كليرمون فوت ضد مارسيليا - قناة beIN Sports HD 2
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