مودريتش يعتلي عرش أوروبا برقم استثنائي

الوكيل الإخباري - حقق الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، رقمًا مميزًا خلال الانتصار على فياريال بنتيجة (4-1)، الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 17 من الليجا.



وسجل مودريتش الهدف الرابع لريال مدريد، وصنع الهدف الأول لزميله جود بيلينجهام.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مودريتش سجل هدفا وصنع آخر في مباراة واحدة بالدوري الإسباني للمرة الخامسة خلال 341 مباراة.



كما أنه صبح أكبر لاعب يسجل ويصنع هدفا في نفس المباراة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا هذا الموسم بعمر (38 عاما و99 يوما).



بهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 42 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بفارق نقطة عن الوصيف جيرونا الذي سيخوض غدًا الإثنين مباراة ضد ديبورتيفو ألافيس.



أما فياريال فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

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