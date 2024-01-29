موقعة الهلال تجدد ذكريات ميسي مع صديق قديم

الوكيل الإخباري - تتجدد ذكريات ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي، مع صديق قديم، في مباراة الهلال التي ستقام مساء اليوم الإثنين، في كأس "موسم الرياض" بالسعودية.



ويستعد ميسي رفقة إنتر ميامي، لمواجهة الهلال على ملعب "المملكة أرينا" في افتتاح بطولة كأس موسم الرياض الودية، التي تشهد أيضًا مشاركة النصر.



وسيواجه ميسي، البرازيلي مالكوم أوليفيرا جناح الهلال، الذي سبق وأن لعب بجواره في صفوف برشلونة موسم 2018-2019.



وانضم مالكوم من بوردو الفرنسي إلى البارسا صيف 2018، لكنه لم يستمر لأكثر من موسم واحد، إذ رحل إلى زينيت الروسي.



وخلال ذلك الموسم، شارك الجناح البرازيلي بقميص برشلونة في 24 مباراة، منها 11 مباراة كأساسي، وساهم في 6 أهداف، بتسجيل 4 وصناعة 2.



في المقابل، بدأ ميسي، مسيرته الاحترافية مع برشلونة عام 2005، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان عام 2021.



وفي موسم 2018-2019 الذي عُرف فيه مالكوم، تمتع بميسي بدور أكبر مع الفريق الكتالوني، إذ لعب 50 مباراة بكل البطولات، وسجل 51 هدفا، وصنع 22 آخرين.



ولم يلعب ميسي ومالكوم في تشكيل واحد كثيرًا، إذ اعتاد البرازيلي، اللعب في مركز الجناح الأيمن (14 مرة)، وهو نفس مركز زميله الأرجنتيني، بينما لعب كجناح أيسر 9 مرات، وكلاعب وسط مرة واحدة.



لكن مالكوم خلال موسمه في برشلونة، لعب كثيرًا بجوار ثلاثي إنتر ميامي الحالي، لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.



وقاد رباعي إنتر ميامي الحالي، ومالكوم، برشلونة في ذلك الموسم للتتويج بالدوري الإسباني، علمًا بأنه اللقب الأخير في المسابقة للبرغوث.



وبينما تتمهد الظروف أمام ميسي لملاقاة مالكوم، فإنه لن يتمكن من اللعب ضد صديقه البرازيلي الآخر نيمار نجم الهلال الحالي، الذي يقضي فترة علاج من إصابته بالرباط الصليبي للركبة.



وشكّل ميسي ونيمار، ومعهما سواريز، ثلاثيًا هجوميًا مرعبًا في برشلونة خلال الفترة من 2014 (عند انضمام النجم الأوروجوياني) وحتى 2017 (برحيل البرازيلي).

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