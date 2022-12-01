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الخميس، 01-12-2022 12:23 م

ميسي: لست مضطرا للاعتذار من المكسيك!

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الوكيل الإخباري - خرج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن صمته لأول مرة بعد واقعة دهس البرغوث لقميص منتخب المكسيك، في غرفة الملابس.

وخلال احتفال نجوم الأرجنتين بالفوز على المكسيك داخل عرفة تبديل الملابس، ظهر ميسي وهو يركل قميص المكسيك بقدمه، ثم وقف عليه بقدميه وهو يرقص مع باقي اللاعبين، في مشهد اعتبره البعض إهانة لمنتخب المكسيك.

وقال ميسي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد" المكسيكية: "ما حدث كان سوء فهم، ومن يعرفني يعرف أنني لا أقلل من احترامي لأحد".

وأضاف: "لست مضطرا للاعتذار، لأنني لم أقلل من احترامي لشعب المكسيك ولا الفريق ولا أي شخص آخر".

وقاد ميسي منتخب بلاده للفوز على بولندا بنتيجة (2-0)، مساء أمس الأربعاء، رغم إهداره لركلة جزاء.

وضرب منتخب التانجو موعدًا مع أستراليا في دور الـ16 للمونديال، في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل.

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