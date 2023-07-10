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الإثنين، 10-07-2023 04:17 م

ميكالي يكشف موقفه من انضمام صلاح لمنتخب مصر في أولمبياد باريس

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الوكيل الإخباري -  أكد المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي البرازيلي روجيريو ميكالي، أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي مرحب به للانضمام لقائمة "الفراعنة" خلال أولمبياد 2024.

وكان منتخب مصر ضمن التأهل لدورة الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها باريس صيف العام المقبل، بعد احتلاله مركز الوصافة في بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين تحت 2023 التي أقيمت في المغرب مؤخرا.

وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإنه يحق للمنتخب المتأهل إلى الألعاب الأولمبية الاستعانة بثلاثة لاعبين يتجاوز أعمارهم سن الـ23 عاما.

وقال ميكالي في تصريحات تلفزيونية عن إمكانية ضم النجم محمد صلاح (31 عاما) للمنتخب المصري في أولمبياد 2024: "بدون شك اسم محمد صلاح كبير جدا وهو أشبه باللاعب نيمار دا سيلفا في منتخب البرازيل، صلاح قيمة كبيرة في المنتخب، وأمامنا عام للتفكير ولاختيار القرارات المناسبة، طبعا مرحب به جدا".

وعما إذا كان الباب مفتوحا أمام لاعبين جدد لارتداء قميص منتخب مصر تحت 23 عاما، قال ميكالي: "الباب مفتوح على مصراعيه لجميع اللاعبين خلال المرحلة القادمة للانضمام للمنتخب، سوف نستمر في متابعة اللاعبين في الدوري المصري".

وعن خسارة منتخب مصر الأولمبي لقب كأس أمم إفريقيا لمصلحة المغرب، أوضح ميكالي: "أنا منزعج وحزين لأنني لم أحصد لقب كأس الأمم الإفريقية، لكنني أعد الجماهير المصرية بالاستمرار بنفس الطموح والجهد، غدا يوم جديد وسنعمل من أجل تحقيق ميدالية في الأولمبياد".

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