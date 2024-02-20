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الثلاثاء، 20-02-2024 02:32 م

نابولي يقيل مدربه ماتزاري قبيل مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس نابولي الإيطالي لكرة القدم أوريليو دي لورينتيس، يوم الاثنين، إقالة مدرب فريقه والتر ماتزاري قبل 48 ساعة من استقبال برشلونة في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح دي لورينتيس، أن فرانشيسكو كالزونا الذي شغل منصب مساعد مدرب نابولي بين عامي 2015 و2018، ثم في 2021-2022 سيخلف ماتزاري الذي عين في منتصف نوفمبر الماضي بدلا من الفرنسي رودي غارسيا المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.

وكتب دي لورينتيس على حسابه في منصة "إكس": "أشكر والتر ماتزاري صديق عائلة دي لورينتيس ونابولي، على دعم الفريق في لحظة معقدة، إنه وداع مؤلم".

وأضاف "سيبقى في قلوب النابوليتانيين (جماهير نادي نابولي) وعائلتنا. نرحب مرة أخرى بعودة فرانشيسكو كالزونا إلى صفوفنا بعدما عمل معنا سابقا".

ويعرف كالزونا (55 عاما) نادي نابولي جيدا بعد أن كان مساعدا لماوريتسيو ساري لمدة ثلاثة مواسم، بين 2015 و2018، ثم أمضى موسم 2020-21 إلى جانب لوتشانو سباليتي.

وسيكون أمام كالزونا حصة تدريبية واحدة فقط غدا الثلاثاء لاكتشاف لاعبيه والاستعداد لمباراة معقدة ضد برشلونة، حتى لو أن الأخير ليس في أفضل حالاته.

ومني نابولي بخمس هزائم في الدوري على ملعبه "دييغو أرماندو مارادونا"، وسبع في جميع المسابقات هذا الموسم.

ويتخلف النادي الجنوبي بفارق تسع نقاط عن أتالانتا برغامو صاحب المركز الرابع في الدوري، آخر المراكز المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الهدف الأدنى لفريق توج الموسم الماضي بلقبه الأول في الدوري منذ 33 عاما ووصل إلى ربع نهائي مسابقة دوري الأبطال.

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