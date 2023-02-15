ناد إيطالي يجمع التبرعات لضحايا زلزال تركيا وسوريا

الوكيل الإخباري - قرر نادي أودينيزي الإيطالي عرض قمصان لاعبيه التي ارتدوها خلال مباراتهم ضد ساسولو ضمن الجولة الـ22 من "الكالتشيو"، للبيع من أجل دعم منكوبي زلزال تركيا وسوريا.

وذكرت صحيفة sabah التركية، أن النادي الإيطالي قرر بيع القمصان الخاصة بتلك المباراة في مزاد علني، والتبرع بعائداتها لضحايا الزلزال.

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وأوضحت أن القمصان سيتم التوقيع عليها من قبل اللاعبين، الذين يريدون التضامن مع زميلهم في الفريق، التركي تولغاي أرسلان.

وطلب النادي الإيطالي من مشجعيه المشاركة على نطاق واسع، في هذه الحملة التي ستستمر حتى الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي، من يوم السبت القادم.



ويحتل أودينيزي حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد ساسولو في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.



وكشفت شبكة cnnturk عن إقامة مباراة خيرية بين أضنة سبور التركي، ونظيره فيورنتينا الإيطالي.



ومن المقرر أن تلعب هذه المباراة غدا الخميس، عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لتركيا.



وأكدت الشبكة أنه سيتم بيع 33 ألف تذكرة لحضور المباراة، على أن يتم التبرع بكامل المبلغ لهيئة الطوارئ والكوارث التركية، المعروفة باسم "AFAD".

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