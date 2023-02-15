ناد إيطالي يجمع التبرعات لضحايا زلزال تركيا وسوريا

#SerieA temsilcisi #Udinese, depremzedeler için formalarını satışa çıkardı#Depremhttps://t.co/c4a9LNjt1l pic.twitter.com/zr1qkaUuVb— Anatolianhaber (@Anatolian_haber) February 13, 2023
وطلب النادي الإيطالي من مشجعيه المشاركة على نطاق واسع، في هذه الحملة التي ستستمر حتى الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي، من يوم السبت القادم.
ويحتل أودينيزي حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد ساسولو في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.
وكشفت شبكة cnnturk عن إقامة مباراة خيرية بين أضنة سبور التركي، ونظيره فيورنتينا الإيطالي.
ومن المقرر أن تلعب هذه المباراة غدا الخميس، عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لتركيا.
وأكدت الشبكة أنه سيتم بيع 33 ألف تذكرة لحضور المباراة، على أن يتم التبرع بكامل المبلغ لهيئة الطوارئ والكوارث التركية، المعروفة باسم "AFAD".
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