نيمار : لم انتقل لباريس سان جيرمان من أجل اللعب في الدوري الأوروبي

الوكيل الإخباري _ أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه لم يرحل عن برشلونة الإسباني، وينضم لباريس من أجل اللعب في الدوري الأوروبي.



وأنعش فريق باريس سان جيرمان آماله بالتأهل للدور المقبل بدوري أبطال أوروبا بعد انتصاره مساء أمس على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدف.





وبذلك اشتعلت المنافسة على التأهل لدور ثمن النهائي بالمجموعة الثامنة، حيث يمتلك الثلاثي مانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان، ولايبزيج نفس عدد النقاط -تسع نقاط-.



وتحدث نيمار حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “اليوم يحظى حلمنا بالمزيد من الحياة، بالطبع، لم يتم إقصائي مطلفاً من دوري أبطال أوروبا بمرحلة المجموعات أو اللعب في الدوري الأوروبي”.





وأضاف “لم يخطر ببالي ذلك أبداً، ولم يكن الأمر جيداً، عندما تأتي هذه اللحظات الصعبة، فأنا قادر على التطور وتحمل المسؤولية، لم آت إلى هنا للعب في الدوري الأوروبي”.





اضافة اعلان



المصدر : ملاعب



