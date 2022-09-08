وفاة أسطورة النجمة اللبناني

الوكيل الإخباري - فجع الشارع الكروي اللبناني بنبأ وفاة أسطورة نادي النجمة ومنتخب لبنان السابق، سمير نصار، عن عمر يناهز 76 سنة.



وكان نصار قد لعب خلال مسيرته الكروية مع نادي النجمة وشبيبة المزرعة والراسينغ والصفاء والأنصار، حيث يمتلك مسيرة رائعة منذ بداياته عام 1961 بالفئات العمرية للصفاء وأكمل مسيرته مع نخبة من الأندية.



وقال النجمة في بيان رسمي نشره عبر حسابه على فيسبوك صباح اليوم: " تنعي إدارة نادي النجمة الرياضي لاعب الفريق السابق سمير نصار".



وتابع: "الإدارة تتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد وأسرة كرة القدم اللبنانية بشكل عام والنجماوية بشكل خاص، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".



يذكر أن نصار قد ساهم بنهضة الكرة اللبنانية قبل اندلاع الحرب الأهلية وكان من المميزين، كما لنصار تجارب احترافية قليلة في سيراليون ومحاولات احتراف في الدوري الإنجليزي وإيطاليا.



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