يوفنتوس يتحدى سبورتينج لشبونة في الدوري الأوروبي

الوكيل الإخباري - يستقبل نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي للموسم الكروى الحالي 2023.



ويحتضن ملعب أليانز ستاديوم مباراة يوفنتوس ضد سبورتنج لشبونة في تمام الساعة العاشرة مساء الليلة بتوقيت مكة المكرمة.



وتأهل يوفنتوس لربع النهائي بعد فوزه أمام فرايبورج بثلاثية نظيفة ووصل سبورتينج لشبونة حيث حقق فوزا مهما على آرسنال بضربات الجزاء 5/ 3.



ويتسلح يوفنتوس بعاملي الأرض والجمهور للفوز بفارق كبير من الأهداف على ضيفه قبل موقعة الإياب .



فيما سيكافح لشبونة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تساعده على تخطى بطل إيطاليا قبل موقعة الإياب في لشبونة يوم الخميس المقبل 20 أبريل.

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