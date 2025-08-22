الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار

الوكيل الإخباري- تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، بشكل طفيف أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.03 بالمئة، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.

اضافة اعلان