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الإثنين، 21-08-2023 03:54 م

يوفنتوس يحقق رقما غائبا منذ 21 عاما

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الوكيل الإخباري -  وجه يوفنتوس رسالة تحذير لجميع منافسيه في الكالتشيو هذا الموسم بانتصاره الكبير خارج قواعده على أودينيزي (3-0)، في مستهل مشواره بالدوري الإيطالي.

وأنهى البطل التاريخي للدوري الإيطالي المهمة "إكلينيكيا" في أول 45 دقيقة من المباراة التي احتضنها ملعب (فريولي الجديد) بمدينة أوديني.

وأحرز اليوفي الثلاثية في الشوط الأول عن طريق فيدريكو كييزا بالدقيقة 2، ودوشان فلاهوفيتش بالدقيقة 20 من ركلة جزاء، وأدريان رابيو بالدقيقة 45+3.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات: "يوفنتوس تمكن من تسجيل 3 أهداف خلال الشوط الأول من المباراة الافتتاحية بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ موسم (2001-2002)، عندما أنهى مواجهة فينيزيا بالفوز (4-0)".

وبهذا الانتصار الكبير، يستهل فريق المدرب ماسيمليانو أليجري موسمه، ليأتي في المركز الثاني بشكل مؤقت، انتظارا لنهاية جميع مباريات الجولة، بحثا عن استعادة لقبه المفضل الغائب عن خزائنه في آخر 3 مواسم.

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