يوفنتوس يسعى لخطف بوغبا

الوكيل الإخباري _ يأمل نادي يوفنتوس ، في الحصول على خدمات النجم الفرنسي بول بوجبا.اضافة اعلان
واقترب الأخير، من الرحيل عن مانشستر يونايتد ، في ظل اهتمام ريال مدريد بضمه، وفق تقارير صحفية.
وبوجبا يبرز اسمه على طاولة ريال مدريد منذ فترة ليست بالقصيرة، كما أن اللاعب أعرب بنفسه عن رغبته في ارتداء قميص عملاق إسبانيا، وما يسهل مهمة فلورنتينو بيريز، أن اللاعب بات من المؤكد مغادرته ملعب أولد ترافورد، الفترة المقبلة، بحسب ما أوضحه وكيل أعماله مينو رايولا.
وبحسب صحيفة فوتبول إيطاليا، يرغب يوفنتوس استغلال العلاقة المتوترة بين بوجبا ويونايتد، من أجل إعادته إلى مدينة تورينو الإيطالية من جديد.
الصحيفة ذكرت أن يوفنتوس وضع خطته، التي تبدأ ببيع بعض اللاعبين من أجل توفير المال، ثم إقناع اللاعب بخفض راتبه، خاصة أن السيدة العجوز شأنه شأن أندية الكرة الأوروبية، يعاني من أزمات مادية حادة، جراء انتشار فيروس كورونا.
ويأمل اليوفي الحصول على موافقة مانشستر يونايتد على الحصول على بوجبا على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء، بنهاية الموسم القادم، أملًا في تخطي الأزمة الحالية
المصدر : ملاعب