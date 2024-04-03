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الأربعاء، 03-04-2024 02:16 م

يوفنتوس ينتقم من لاتسيو ويضع قدما بنهائي كأس إيطاليا

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الوكيل الإخباري - حقق يوفنتوس فوزا ثمينا على حساب ضيفه لاتسيو (2-0)، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما بمعقل اليوفي أليانز ستاديوم، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا

سجل هدفي السيدة العجوز فيديريكو كييزا بالدقيقة 50، ودوسان فلاهوفيتش بالدقيقة 64.

وانتقم اليوفي من الهزيمة التي تعرض لها السبت الماضي ضد لاتسيو (1-0) في الدوري الإيطالي، ليدخل لقاء الإياب المقرر له 23 أبريل/نيسان الجاري، وهو مرشح للعبور إلى المباراة النهائية.

بدأ اللقاء بجس نبض بين الفريقين، حتى حصل كامبياسو على ركلة جزاء لليوفي بالدقيقة 11، لكن الحكم ألغى قراره بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وتلقى لاتسيو ضربة أولى مؤلمة بإصابة زاكايني جناح الفريق، ليجري تيودور مدرب النسور، تبديلا اضطراريا ودفع بإيساكسون بدلا منه بالدقيقة 14.

وأضاع لاعبو الضيوف فرصة واعدة بعد كرة مررها أندرسون إلى زميله إيموبيلي، ليمررها بدوره إلى إيساكسون الذي أهدرها بعدما سدد الكرة في مدافعين.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، أرسل أدريان رابيو متوسط ميدان يوفنتوس، تسديدة بين الخشبات الثلاث وصلت سهلة لأحضان الحارس مانداس. 

مع بداية الشوط الثاني، وضع كييزا يوفنتوس في المقدمة، بعدما تلقى تمريرة بينية ممتازة من وسط الملعب مررها كامبياسو ليضرب بها دفاع لاتسيو تماما، وينفرد كييزا مسجلا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 64، نجح يوفنتوس في مضاعفة النتيجة عبر المهاجم فلاهوفيتش الذي استلم كرة وتوغل بها داخل المنطقة ليطلق تسديدة أرضية زاحفة في شباك الحارس مانداس.

وأضاع المدافع جاتي فرصة الهدف الثالث لليوفي بالدقيقة 69، بعدما ارتقى المدافع عاليا وقابل كرة عرضية برأسه مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمانداس.

لاتسيو حصل على ركنية بالدقيقة 78 نفذت بعرضية داخل المنطقة، قابلها فيتشينو برأسية ضربت بالمدافع دانيلو ومرت أعلى العارضة إلى ركنية جديدة. 

وانطلق البديل يلدز بمجهود فردي من بعد وسط الملعب متوغلا باتجاه المنطقة ليمرر عرضية إلى فلاهوفيتش، تألق فيها الحارس مانداس وأبعدها قبل أن تصل لدوسان أمام المرمى.

واختفت خطورة لاتسيو، وظهر الفريق بلا أنياب حقيقية طوال 90 دقيقة ليحقق اليوفي الفوز ويقترب من المباراة النهائية.

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