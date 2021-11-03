الأربعاء 03-11-2021
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الأربعاء، 03-11-2021 12:32 ص

يوفنتوس يواصل التحليق بصدارة مجموعته الأوروبية

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الوكيل الإخباري - أنس عشا

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزا كاسحا على زينت الروسي بنتيجة 4/2 بالمباراة التي جمعتها على ملعب إليانز سيتديوم بمدينة تورينو، لحساب الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.اضافة اعلان




 
وافتتح الأرجنتيني باولو ديبالا التسجيل مبكرا لليوفي، وتحديدا بالدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، إلا أن المدافع ليوناردو بونوتشي عادل النتيجة للفريق الروسي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 26.

 

 

وشهد الشوط الثاني تسجيل 4 أهداف، كان نصيب يوفنتوس منها ثلاثية، فسجل ديبالا ثاني الأهداف من ركلة جزاء بالدقيقة 58، وسجل كييزا الثالث بالدقيقة 72 واختتم الإسباني موراتا الرباعية بالدقيقة 84، فيما قلص الإيراني سردار آزمون الفارق لزينت بالدقيقة 90.

 

وبهذه النتيجة انفرد يوفنتوس بصدارة المجموعة بـ 9 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن تشيلسي الذي هزم مالمو بهدف نظيف في المباراة الأخرى، وبقي زينت ثالثا بـ 3 نقاط ومالمو أخيرا بدون نقاط .

 




 

 


 

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