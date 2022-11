يوم مثير للعرب في مونديال قطر.. مواعيد مباريات اليوم بينها مواجهة السعودية والأرجنتين

الوكيل الإخباري - سيشهد اليوم الثالث من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حالية في قطر، أربع مباريات مثيرة للغاية، وذلك ضمن منافسات المجموعتين الثالثة والرابعة للمونديال.



وسيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الثلاثاء، مع مباراة تحبس الأنفاس بين منتخبي السعودية والأرجنتين، في تمام الساعة الواحدة بتوقيت الاردن ، على استاد "لوسيل"، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة (C).



كما ستكون الجماهير العربية على موعد مع مباراة أخرى أحد طرفيها منتخب عربي وهو التونسي الذي سيواجه نظيره الدنماركي "الحصان الأسود للبطولة"، في تمام الساعة (4:00) بتوقيت الاردن ، على استاد "المدينة التعليمية" بالريان، في إطار منافسات المجموعة الرابعة (D).



أما المباراة الثالثة، فستجمع منتخبي المكسيك وبولندا في تمام الساعة (7:00) بتوقيت الاردن ، على استاد "974"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة (C).



وستختتم مباريات اليوم الثلاثاء بمواجهة منتخبي فرنسا حامل اللقب، وأستراليا، على استاد "الجنوب" بمدينة الوكرة، وذلك في إطار منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.



جدول مباريات مونديال "قطر 2022" اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر:

المجموعة الثالثة (C):



الأرجنتين x السعودية – الساعة (1:00) بتوقيت الاردن



المجموعة الرابعة (D):



الدنمارك x تونس – الساعة (4:00) بتوقيت الاردن



المجموعة الثالثة (C)



المكسيك x بولندا – الساعة (7:00) بتوقيت الاردن.



المجموعة الرابعة (D):



فرنسا x أستراليا – الساعة (10:00) بتوقيت الاردن.

