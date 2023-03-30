10 أسماء في قائمة بيريز لتدعيم هجوم ريال مدريد

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة ديفينسا سنترال أن ريال مدريد يكثف من بحثه عن التعاقد مع مهاجم يدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.



أوضحت الصحيفة أن إدارة "الملكي" بقيادة رئيس النادي فلورنتينو بيريز وضعت قائمة مطولة تضم 10 لاعبين تفاضل بينهم للتعاقد مع أحدهم.



وأضافت أن جميع هذه الأسماء ستكلف "الميرنغي" مبالغ طائلة لإتمام أي صفقة من شأنها أن تتجاوز سياسة الانتقالات الخاصة بالنادي.

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وأشارت إلى أن الخيار الأكثر قابلية للتعاقد معه هو الدنماركي راسموس هوجلوند، بينما هناك بعض البدائل من إيطاليا، مثل النيجيري فيكتور أوسيمين ورفائيل لياو، ولكن التعاقد مع أحدهما يبدو معقداً للغاية.



وتابعت أن نابولي لن يتنازل عن أقل من 150 مليون يورو لبيع هداف الدوري الإيطالي، بينما سيطلب ميلان 100 مليون يورو على أقل تقدير لبيع الدولي البرتغالي.



وبينت أن القائمة تضم أيضاً كولو مواني وفلاهوفيتش وكومان وغابرييل خيسوس، لافتة إلى أن مواني سيكون متاحاً بأقل من 120 مليون يورو، أما فلاهوفيتش فقد يكلف النادي 70 مليون يورو.



وقالت إنه رغم بحث ريال مدريد عن المواهب الشابة ولكن هناك أسماء أخرى قد تكون مطروحة للانتقال إلى سانتياغو برنابيو مثل كاي هافرتز الذي لا يقضي وقتاً ممتعاً في تشيلسي، إلى جانب هاري كين ومحمد صلاح، إذ إن كليهما يمتلكان خبرات كبيرة ستشكل إضافة لخط الهجوم.





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