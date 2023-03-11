100 متسابق يشاركون في بطولة الأردن للتسلق

الوكيل الاخباري - تختتم اليوم السبت،منافسات بطولة الأردن المفتوحة للتسلق، التي ينظمها الاتحاد الأردني للتسلق، بمشاركة 100 متسلق ومتسلقة يمثلون أكثر من 30 دولة.

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وانطلقت أمس الجمعة، منافسات الأدوار التمهيدية لفئات الناشئين والشباب والأطفال من كلا الجنسين، إذ يسعى الاتحاد الأردني للتسلق إلى نشر رياضة التسلق، وزيادة احتكاك اللاعبين الأردنيين مع جنسيات أخرى.



وفي نتائج اليوم الأول، فاز الأميركي أوستن إيكر بالمركز الأول لمنافسات الأطفال، والأردنية ياسمين وهدان بالمركز الثاني، يليها يحيى العلمي.



وضمن فئة الناشئات، أحرزت الأردنية ياسمين المجالي المركز الأول، والأميركية إيميكا ديب المركز الثاني، في حين جاءت بانا جرادات بالمركز الثالث.



وفي فئة الناشئين، فاز عبد الرحمن العلمي بالمركز الأول، وراكان نحاس بالمركز الثاني، وعمر حماتو بالمركز الثالث.

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