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الإثنين، 16-10-2023 04:28 م

3 سيناريوهات تؤمن بقاء فيليكس مع برشلونة

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الوكيل الإخباري - يواصل البرتغالي جواو فيليكس، نجم برشلونة المعار من أتلتيكو مدريد، خطف الأضواء بسبب تألقه مع البارسا في الموسم الحالي.

وكان فيليكس انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي لمدة موسم على سبيل الإعارة، دون بند يمنح البارسا أحقية الشراء.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، توجد 3 سيناريوهات تؤمن بقاء جواو فيليكس مع برشلونة عقب انتهاء الموسم الحالي.


وأشارت إلى أن السيناريو الأول سيكون من خلال شراء عقد اللاعب بشكل فوري من أتلتيكو، لكن الأخير لن يقبل التفاوض بسعر أقل من 80 مليون يورو.

وأوضحت أن هذا سيكون السيناريو الأفضل لكل الأطراف، إذا وافق برشلونة على دفع الرقم الذي سيطلبه أتلتيكو مدريد.

وذكرت أن السيناريو الثاني هو تجديد برشلونة إعارة جواو مع دفع راتبه بالكامل، بالإضافة إلى رسوم إعارة تبلغ 10 ملايين يورو، لكنه ليس مثاليا لأتلتيكو.

وأضافت أن السيناريو الثالث يعتمد على توزيع المبلغ المطلوب من أتلتيكو (80 مليون يورو) على عدة سنوات يخوضها فيليكس بقميص برشلونة على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى وضع بند شراء نهائي في نهاية مدة الإعارات.

وسيحاول أتلتيكو ألا يصل التفاوض مع برشلونة بشأن مصير فيليكس إلى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، حتى لا يكون الروخيبلانكوس مجبرا على صيغة محددة، كما حدث في الصيف الماضي.

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