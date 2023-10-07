4 غيابات ترهق تشافي قبل الكلاسيكو

الوكيل الإخباري - يعاني فريق برشلونة من غياب أربعة عناصر أساسية في صفوفه بداعي الإصابة، ما وضع المدرب تشافي هيرنانديز في مأزق قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.



ويحل برشلونة يوم الأحد ضيفاً ثقيلاً على غرناطة في الدوري الإسباني، قبل أن يستضيف أثلتيك بيلباو في واحدة من قمم "الليغا".



وبعدها يخوض "البلوغرانا" مباراته الثالثة في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونتسيك الأوكراني، قبل أن يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد في قمة الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.



وتعرض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى إصابة قوية في مباراة بورتو بدوري أبطال أوروبا، سيغيب على إثرها عن الفريق في 4 مباريات متتالية منها "كلاسيكو الأرض".



ويغيب عن صفوف البارسا كل من الهولندي فرينكي دي يونغ، والإسباني بيدري، بالإضافة إلى البرازيلي رافينيا.



وقالت آس: "تشافي غاضب من قلة استراحة اللاعبين، وبدأ النقاش حول الانتقالات".

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وأضافت "مع إصابة دي يونغ وبيدري ورافينيا وليفاندوفسكي.. فقد فريق تشافي أبرز قطع الغيار التي رافقته منذ أسابيع".

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