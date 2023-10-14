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السبت، 14-10-2023 04:28 م

4 منتخبات تحجز مقاعدها في نهائيات يورو 2024

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الوكيل الإخباري - حجزت 4 منتخبات مقاعدها في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو العام المقبل.

المتأهلون لنهائيات يورو 2024
 
تتصدر ألمانيا قائمة المنتخبات المتأهلة إلى يورو 2024، لاسيما أنها البلد المضيف للحدث القاري، وتقام البطولة في 10 مدن هي "برلين – ميونيخ – كولن – دورتموند – شتوتجارت – لايبزيج – فرانكفورت – هامبورج – دوسلدورف – جليسنكيرشن".

كما صعد إلى نهائيات يورو 2024، 3 منتخبات أخرى هي البرتغال وفرنسا وبلجيكا بعد مباريات الأمس بالجولة السابعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية.

قاد كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعد الفوز على سلوفاكيا 3-2 أمس الجمعة، ليحتل صدارة ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة ويتأهل لنهائيات اليورو.

فيما فاز منتخب فرنسا على هولندا 2-1 ويعتلي قمة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة ويصعد لنهائيات يورو 2024.

وأخيرًا تأهل منتخب بلجيكا إلى نهائيات يورو 2024، بعد الفوز على النمسا 3-2 أمس الجمعة، وتصدر المجموعة السادسة برصيد 16 نقطة.

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