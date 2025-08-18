إليكم تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

11:18 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742800 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تُشير إدارة الأرصاد الجوية، بعد الاطلاع على التحليلات العددية، إلى أن الطقس في الأردن خلال الأيام الأربعة المقبلة، من الثلاثاء حتى الجمعة، صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، بينما الأغوار والبادية والعقبة ضمن معدلاتها بطقس حار بوجه عام. اضافة اعلان





وبالتفاصيل للأيام القادمة: خلال النهار، يكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والعقبة والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة على ارتفاعات منخفضة، ورياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا. أما ليلاً، فتسود أجواء لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار، البحر الميت، والعقبة، مع رياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وبالاطلاع على درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمّان، تتراوح بين 31 – 32°م للعظمى نهارًا، و19 – 21°م للصغرى ليلاً. ويُحذّر من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الشمالية العالية، وأحيانًا خلال النهار قد تتدنى بسبب الغبار في مناطق البادية.