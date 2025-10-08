الأمطار تزور المملكة الخميس وتحذير من الانزلاقات في هذه المناطق

ويتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر على فترات في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.
ليلاً: يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.
التنبيهات والنصائح:
الحذر من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء
-
طقس لطيف الأربعاء واحتمال زخات خفيفة على هذه المناطق
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
الأردنيون على موعد مع زخات من المطر بهذا الموعد
-
الأرصاد: زخات مطرية متوقعة على مناطق في المملكة اليوم
-
الأرصاد: احتمال هطول زخات من الأمطار في هذه المناطق غداً الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد