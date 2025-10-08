الأربعاء 2025-10-08 09:19 م
 

الأمطار تزور المملكة الخميس وتحذير من الانزلاقات في هذه المناطق

الأربعاء، 08-10-2025 09:00 م
الوكيل الإخباري-   تتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد المملكة يوم الخميس انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة، مع أجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً في شمال ووسط المملكة، وطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.اضافة اعلان


ويتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر على فترات في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات:

تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

التنبيهات والنصائح:

الحذر من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية
 
 
الأمطار تزور المملكة الخميس وتحذير من الانزلاقات في هذه المناطق

