طقس لطيف الأربعاء واحتمال زخات خفيفة على هذه المناطق

11:12 م

الوكيل الإخباري- توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء لطيفة الحرارة يوم غدٍ الأربعاء فوق المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون معتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.





وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائلًا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة، فيما تُحتمل زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة خلال ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وحذّرت الإدارة من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر نتيجة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول.

