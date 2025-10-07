الأربعاء 2025-10-08 12:04 ص
 

طقس لطيف الأربعاء واحتمال زخات خفيفة على هذه المناطق

طقس لطيف الأربعاء واحتمال زخات خفيفة شمال المملكة ليلًا
طقس لطيف الأربعاء واحتمال زخات خفيفة شمال المملكة ليلًا
 
الثلاثاء، 07-10-2025 11:12 م
الوكيل الإخباري-   توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تسود أجواء لطيفة الحرارة يوم غدٍ الأربعاء فوق المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون معتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.اضافة اعلان


وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائلًا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة، فيما تُحتمل زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة خلال ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وحذّرت الإدارة من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر نتيجة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية أنشطة وفعاليات متنوعة في عدد من الجامعات

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ب

أخبار محلية تنفيذ فعاليات شبابية لتنمية المهارات وتفعيل المشاركة المجتمعية

12 شهيدا في غزة والاحتلال يواصل غاراته على القطاع

فلسطين 12 شهيدا في غزة والاحتلال يواصل غاراته على القطاع

ا

عربي ودولي ترامب يعلن الحرب على الديمقراطيين

طقس لطيف الأربعاء واحتمال زخات خفيفة شمال المملكة ليلًا

الطقس طقس لطيف الأربعاء واحتمال زخات خفيفة على هذه المناطق

نتنياهو: نعيش أياما حاسمة ومصيرية

عربي ودولي نتنياهو: نعيش أياما حاسمة ومصيرية

ل

عربي ودولي بوتين يتحدث عن تطوير أسلحة روسية حديثة جدا بوتيرة متسارعة



 
 





الأكثر مشاهدة