طقس لطيف الأربعاء واحتمال زخات خفيفة على هذه المناطق

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس مائلًا للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم المنخفضة، فيما تُحتمل زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة خلال ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذّرت الإدارة من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر نتيجة تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
الأردنيون على موعد مع زخات من المطر بهذا الموعد
-
الأرصاد: زخات مطرية متوقعة على مناطق في المملكة اليوم
-
الأرصاد: احتمال هطول زخات من الأمطار في هذه المناطق غداً الاثنين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن السبت
-
الأرصاد: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت وتحذير من الغبار في البادية