ارتفاع على درجات الحرارة.. وتحذير من الضباب فوق المرتفعات الجبلية صباحاً

وليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول.
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