ارتفاع على درجات الحرارة.. وتحذير من الضباب فوق المرتفعات الجبلية صباحاً

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الثلاثاء ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، وفقًا لما أفادت به الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان



وليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.