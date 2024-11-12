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ارتفاع على درجات الحرارة.. وتحذير من الضباب فوق المرتفعات الجبلية صباحاً

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 12-11-2024 05:52 ص

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً اليوم الثلاثاء ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، وفقًا لما أفادت به الأرصاد الجوية.

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وليلاً، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وحذرت الأرصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول.

 
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