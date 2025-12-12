الجمعة 2025-12-12 10:31 ص

الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، ضبابية وباردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحياناً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، بينما تشهد ا
الوكيل الإخباري-   تكون الأجواء اليوم الجمعة، ضبابية وباردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحياناً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، بينما تشهد الأجزاء الجنوبية الغربية زخات خفيفة إلى متوسطة الشدة أحياناً، ومع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات تدريجياً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من احتمال تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية في ساعات الصباح، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

 
 


