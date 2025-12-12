الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، ضبابية وباردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحياناً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، بينما تشهد الأجزاء الجنوبية الغربية زخات خفيفة إلى متوسطة الشدة أحياناً، ومع ساعات الليل تضعف فرصة الهطولات تدريجياً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

