الأرصاد: احتمال ضعيف لسقوط زخات مطرية عصر الثلاثاء

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، اعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

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وفي ساعات العصر ولفترة قصيرة هناك احتمال ضعيف لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأربعاء، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وفي ساعات ما بعد العصر ولفترة قصيرة هناك احتمال ضعيف لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية من المملكة ، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.





اما الخميس، تتأثر المملكة بكتلة هوائية لطيفة الحرارة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.



ويكون الطقس يوم الجمعة، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.