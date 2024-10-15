الأرصاد: احتمال ضعيف لسقوط زخات مطرية عصر الثلاثاء

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأربعاء، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.
ويكون الطقس يوم الجمعة، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16 ، وفي مرتفعات الشراة 27 - 15, وفي مناطق البادية 34 - 18, وفي مناطق السهول 31 - 19, وفي الأغوار الشمالية 35 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 36 - 24، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 36 - 23 درجة مئوية.
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