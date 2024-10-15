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الأرصاد: احتمال ضعيف لسقوط زخات مطرية عصر الثلاثاء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 15-10-2024 06:57 ص

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، اعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب مناطق المملكة، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

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وفي ساعات العصر ولفترة قصيرة هناك احتمال ضعيف لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الأربعاء، خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

 

وفي ساعات ما بعد العصر ولفترة قصيرة هناك احتمال ضعيف لهطول زخات محلية خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية من المملكة ، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.

اما الخميس، تتأثر المملكة بكتلة هوائية لطيفة الحرارة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويكون الطقس يوم الجمعة، خريفيًا لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 16 ، وفي مرتفعات الشراة 27 - 15, وفي مناطق البادية 34 - 18, وفي مناطق السهول 31 - 19, وفي الأغوار الشمالية 35 - 22, وفي الأغوار الجنوبية 36 - 24، وفي البحر الميت 35 - 23، وفي خليج العقبة 36 - 23 درجة مئوية.

 
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