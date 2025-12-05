إصابة فلسطينيَين برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون

07:19 م

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "وفا" بإصابة فلسطينيَين اثنين برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات اندلعت معهم، إثر اقتحام مخيم الجلزون. اضافة اعلان





وقالت مصادر ، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وانتشرت في حاراته وأزقته، واندلعت على إثر ذلك مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شابين أحدهما يبلغ من العمر (45 عاما) بالرصاص الحي في اليد، والآخر بالشظايا في القدم.





